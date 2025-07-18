"Я смотрел все его бои": Леннокс Льюис рассказал, как бы победил Александра Усика

Легендарный экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис посетил Лондон накануне реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли". "Лев" не только высоко оценил украинского абсолютного чемпиона, но и поделился собственным видением того, как бы он мог одолеть Усика в ринге.

Так, во время общения с журналистами Льюис не жалел комплиментов в адрес украинца, назвав его одним из лучших бойцов в истории.

"Александр Усик - великий боец, у него великолепный боксерский интеллект, и он заслуживает того места, где он сейчас находится", - заявил Льюис.

Он подчеркнул, что Усик, имея всего 23 профессиональных боя без поражений, уже вписал свое имя в пантеон великих.

"Он безусловно в одной группе с Мухаммедом Али, со мной, со всеми великими бойцами", - добавил "Лев".

Заметим, что Леннокс ожидает победы Усика в реванше против Дюбуа. В то же время он считает, что украинец мог бы завершить карьеру уже сейчас, находясь на вершине, как это в свое время сделал он сам.

"Ему больше нечего доказывать, он мог бы уйти еще до этого боя. Боксировать с Даниэлем Дюбуа снова - это большой риск. Но если он чувствует, что может пройти через это, то риск оправдан, потому что титул, на который он может претендовать, великий", - сказал Льюис.

Однако, как известно, Усик намерен провести еще один бой (финальный после субботнего поединка), прежде чем "отправиться на отдых".

"Он, возможно, слишком много хочет, но чтобы продолжать драться, нужно иметь план побега. И его план побега - это еще один бой", - отметил Льюис.

Несмотря на свои 59 лет, легендарный британец до сих пор полон боевого духа и уверен в своих шансах против Усика.

"Я жалею, что уже не боксирую. Это был бы мой вызов - пойти за Усиком и победить его. Я смотрел все его бои и знаю, как бы я его победил. Я сделал бы это так, как я советую Даниэлю это сделать. Прижал бы его к канатам джебом, а затем воспользовался бы этим", - поделился "Лев".