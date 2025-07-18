"Я смотрел все его бои": Леннокс Льюис рассказал, как бы победил Александра Усика
Легендарный экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис посетил Лондон накануне реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли". "Лев" не только высоко оценил украинского абсолютного чемпиона, но и поделился собственным видением того, как бы он мог одолеть Усика в ринге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.
Так, во время общения с журналистами Льюис не жалел комплиментов в адрес украинца, назвав его одним из лучших бойцов в истории.
"Александр Усик - великий боец, у него великолепный боксерский интеллект, и он заслуживает того места, где он сейчас находится", - заявил Льюис.
Он подчеркнул, что Усик, имея всего 23 профессиональных боя без поражений, уже вписал свое имя в пантеон великих.
"Он безусловно в одной группе с Мухаммедом Али, со мной, со всеми великими бойцами", - добавил "Лев".
Заметим, что Леннокс ожидает победы Усика в реванше против Дюбуа. В то же время он считает, что украинец мог бы завершить карьеру уже сейчас, находясь на вершине, как это в свое время сделал он сам.
"Ему больше нечего доказывать, он мог бы уйти еще до этого боя. Боксировать с Даниэлем Дюбуа снова - это большой риск. Но если он чувствует, что может пройти через это, то риск оправдан, потому что титул, на который он может претендовать, великий", - сказал Льюис.
Однако, как известно, Усик намерен провести еще один бой (финальный после субботнего поединка), прежде чем "отправиться на отдых".
"Он, возможно, слишком много хочет, но чтобы продолжать драться, нужно иметь план побега. И его план побега - это еще один бой", - отметил Льюис.
Несмотря на свои 59 лет, легендарный британец до сих пор полон боевого духа и уверен в своих шансах против Усика.
"Я жалею, что уже не боксирую. Это был бы мой вызов - пойти за Усиком и победить его. Я смотрел все его бои и знаю, как бы я его победил. Я сделал бы это так, как я советую Даниэлю это сделать. Прижал бы его к канатам джебом, а затем воспользовался бы этим", - поделился "Лев".
Главное о бое Усик - Дюбуа 2
Реванш между Усиком и Дюбуа является одним из самых ожидаемых событий в мире бокса 2025 года.
Этот бой имеет огромное значение по нескольким причинам. Во-первых, на кону стоят все четыре главных пояса в тяжелом весе: WBA (Super), WBO, WBC и IBF. Победитель получит звание абсолютного чемпиона мира и станет безоговорочным лидером самого престижного дивизиона.
Во-вторых, это разрешение спора: первый бой в августе 2023 года завершился победой Усика техническим нокаутом, но был омрачен спорным моментом с ударом Дюбуа ниже пояса. Реванш даст ответы на все вопросы и подтвердит легитимность победителя.
Усик - Дюбуа 2: когда и где смотреть бой
Ориентировочное время начала главного боя, с выходом боксеров на ринг, запланировано не ранее 23:30 по киевскому времени.
Для украинских болельщиков эксклюзивным транслятором является медиасервис MEGOGO. Трансляция начнется ориентировочно в 19:15 по киевскому времени из студийных программ и андеркарда. Для международной аудитории бой также доступен на платформе DAZN как Pay-Per-View событие.
Чего ожидать от поединка?
От украинского чемпиона ожидается демонстрация его уникальной скорости, движения и боксерского интеллекта. Он будет стремиться доказать, что его первая победа была неоспоримой, и снова продемонстрировать свою доминирующую технику.
Зато британский претендент обещает быть более агрессивным и решительным, чем в первом бою. Он постарается использовать свою физическую мощь и нокаутирующий удар, чтобы шокировать мир бокса и взять реванш за поражение.
Этот бой - это не просто спортивное соревнование, а настоящее испытание характера и мастерства, которое станет важным моментом в истории тяжелого веса.
Отметим, что на битве взглядов и предматчевом финальном взвешивании Александр показал рекордный вес в карьере.
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