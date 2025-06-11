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"Думаю об этом": Усик сделал новое заявление о завершении карьеры

Среда 11 июня 2025 16:35
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"Думаю об этом": Усик сделал новое заявление о завершении карьеры Фото: Александр Усик мечтает завершить карьеру в Киеве (ringmagazine.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признает, что мысли о завершении карьеры все чаще появляются у него. Однако перед тем он хочет провести еще один большой бой - желательно на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чемпиона Ring Magazine.

Мечта о бое в Киеве

По словам Усика, после многолетней карьеры, которая включает более 350 боев в любителях и 23 победных поединка в профи, он осознает, что находится на завершающем этапе своего боксерского пути.

"Я не так часто думаю о завершении, но иногда задумываюсь. Не могу сказать, сколько боев еще осталось. Моя жизнь продолжается, я благодарен своей семье и команде... Но я очень хочу провести бой на "Олимпийском" в Киеве. Пока не знаю, против кого", - сказал Усик.

"Мусор" от Дюбуа

Сейчас чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO готовится к реваншу с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Этот бой станет первым на территории Великобритании объединительным поединком за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В августе 2023 года Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде - тот бой проходил в польском Вроцлаве. После него команда Дюбуа заявляла о нечестно отмененном нокдауне в 5-м раунде. Мол, удар в исполнении британца был легальным, а не ниже пояса, как это признал рефери.

Усик к подобным заявлениям относится с юмором.

"Меня это не раздражает. Это мусор, пустая болтовня. Я знаю, что это был грязный удар. Но для меня это в прошлом. Я живу сегодня", - заявил чемпион.

"Выйду в ринг - тогда и начнется"

Усик также поделился, что на данном этапе не размышляет о самом бое - весь фокус сейчас на тренировках и восстановлении.

"В молодости я мечтал боксировать на таких стадионах, как "Уэмбли" или арена "Тоттенхэм". Теперь это стало реальностью. Но пока я не представляю сам бой. Когда выйду в ринг в Лондоне - тогда и начнется", - сказал он.

Ранее сообщили, что у Ломаченко отобрали титул после заявления о завершении карьеры.

А звездный мегачемпион уверенно назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.

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Бокс Александр Усик
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