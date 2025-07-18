Если Усик проиграет Дюбуа: что будет с титулами и карьерой украинца в случае фиаско

В субботу, 19 июля, Александр Усик снова встретится с британцем Даниэлем Дюбуа в ринге - на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону - звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Большинство букмекеров и экспертов уверены в победе украинца. Но что произойдет, если наш чемпион проиграет?

РБК-Украина рассказывает, что будет с титулами и карьерой Александра в случае возможного фиаско.

Какие пояса на кону в реванше Усика с Дюбуа?

Поединок Усик - Дюбуа 2 станет реваншем после первой встречи в августе 2023 года, когда украинец победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

На этот раз ставки еще выше - победитель получит все четыре чемпионских пояса (WBA, WBO, IBF, IBO), став безоговорочным чемпионом мира в хэвивейте.

Сколько продлится статус "абсолютного" чемпиона?

Независимо от результата, обладатель четырех поясов не сможет долго оставаться "абсолютным". Все из-за обязательных защит.

Еще в марте WBO предписала Усику провести следующий бой против Джозефа Паркера, который является временным чемпионом.

В случае отказа победителя пары Усик - Дюбуа от поединка - пояс будет вакантным, и статус "абсолюта" автоматически потеряется.

Если Усик проиграет: что дальше?

В случае поражения Усика, все пояса - WBA, WBO, IBF и IBO - перейдут к Дюбуа.

Это будет означать потерю статуса абсолютного чемпиона и переход лидерства в тяжелом дивизионе к новому владельцу.

Для украинца это будет первое поражение в карьере на профессиональном ринге.

При этом Дюбуа станет новым абсолютным чемпионом мира, но лишь на короткое время, ведь WBO уже требует обязательной защиты титула.

Поражение может заставить Усика пересмотреть свои краткосрочные и долгосрочные карьерные цели. Возможно, он сосредоточится на немедленном реванше с Дюбуа (если позволят условия контракта и правила организаций), или же возьмет паузу для перезагрузки.

Финансово Усик не пострадает, ведь гонорар за бой в любом случае рекордный - речь идет о более чем 130 млн долларов!

Если Усик выиграет во второй раз

В таком случае Усик станет лишь вторым в истории (после Мохаммеда Али), кто получал титул абсолютного чемпиона дважды.

Но, чтобы сохранить этот статус, он будет вынужден в кратчайшие сроки договориться о следующем бое с Паркером, или же снова потеряет один из поясов.

Где смотреть бой Усик - Дюбуа 2 в Украине

Поединок будет транслировать онлайн-платформа MEGOGO. Трансляция доступна для подписчиков пакетов "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или MEGOPACK XL.

Главный бой, который ориентировочно начнется около 23:30 по киевскому времени, будет комментировать Владимир Кобельков непосредственно с места событий на арене "Уэмбли".