Когда бой Усика: время начала и трансляция реванша с Дюбуа

В Лондоне состоится долгожданный реванш между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британским претендентом Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять исторический статус "абсолюта" в хевивейте.

РБК-Украина рассказывает подробно, где и когда смотреть главное событие этого лета.

Дата, место и время начала боя Усик - Дюбуа 2

Реванш Усик - Дюбуа 2 пройдет в субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ориентировочное время начала главного боя, с выходом боксеров на ринг, запланировано на 23:30 по киевскому времени. Стоит учитывать, что точное время может несколько меняться в зависимости от продолжительности предыдущих поединков в андеркарде.

Важно помнить, что на стадионе "Уэмбли" действует строгое правило относительно так называемого "комендантского часа" (curfew) до 23:00 по местному времени (что соответствует 01:00 ночи 20 июля по Киеву).

Это означает, что поединок, вместе с объявлением победителя, должен завершиться до этого времени. Организаторы всегда стараются придерживаться этого дедлайна.

Где смотреть бой Усик - Дюбуа 2 в Украине

Эксклюзивным транслятором реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа в Украине является медиасервис MEGOGO.

Поединок будет доступен для просмотра по подписке. Найти его можно будет в разделе "Спорт" на MEGOGO, в подразделе "Единоборства", на канале "MEGOGO Гонг", а также на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Начало трансляции студии и андеркарда на MEGOGO запланировано на 19:15.

Отметим, что бесплатных трансляций боя на общенациональных телеканалах не предусмотрено.

Усик - Дюбуа 2: как смотреть на DAZN

Бой также будет транслироваться на DAZN как Pay-Per-View (PPV) событие. Это означает, что, кроме стандартной месячной подписки на DAZN (если вы ее имеете), вам нужно будет приобрести доступ к самому бою отдельно.

Цена PPV может отличаться в зависимости от вашего региона. Если вы захотите посмотреть бой в Украине, то придется выложить примерно 19,99 долларов (834 грн).

Если у вас нет учетной записи DAZN:

Зайдите на официальный сайт DAZN (dazn.com) или загрузите приложение DAZN на свое устройство (Smart TV, смартфон, планшет, игровая консоль, стриминговое устройство).

Нажмите "Sign Up" или "Get started".

Введите свой электронный адрес и создайте пароль, или войдите через Apple, Google или Facebook.

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Найдите страницу боя Усик - Дюбуа 2.

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Факты о бое Усика с Дюбуа

В реванше Усик - Дюбуа на кону будут стоять все четыре главных чемпионских пояса в супертяжелом весе: WBA (Super), WBO, WBC и IBF.

Победитель этого боя официально получит статус абсолютного чемпиона мира в самом престижном дивизионе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа, состоявшийся в августе 2023 года во Вроцлаве, завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Однако поединок сопровождался скандалом из-за удара Дюбуа ниже пояса, который вызвал паузу в бою и вызвал значительные дискуссии. Именно эта контроверсионная ситуация и стала катализатором для проведения реванша.