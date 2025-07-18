"Я дивився всі його бої": Леннокс Льюїс розповів, як би переміг Олександра Усика
Легендарний екс-чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс відвідав Лондон напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі". "Лев" не лише високо оцінив українського абсолютного чемпіона, а й поділився власним баченням того, як би він міг здолати Усика у ринзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.
Так, під час спілкування з журналістами Льюїс не шкодував компліментів на адресу українця, назвавши його одним із найкращих бійців в історії.
"Олександр Усик - великий боєць, у нього чудовий боксерський інтелект, і він заслуговує на те місце, де він зараз знаходиться", - заявив Льюїс.
Він підкреслив, що Усик, маючи лише 23 професійні бої без поразок, вже вписав своє ім'я у пантеон величних.
"Він безумовно в одній групі з Мухаммедом Алі, зі мною, з усіма великими бійцями", - додав "Лев".
Зауважимо, що Леннокс очікує перемоги Усика у реванші проти Дюбуа. Водночас він вважає, що українець міг би завершити кар'єру вже зараз, перебуваючи на вершині, як це свого часу зробив він сам.
"Йому більше нічого доводити, він міг би піти ще до цього бою. Боксувати з Даніелем Дюбуа знову - це великий ризик. Але якщо він відчуває, що може пройти через це, то ризик виправданий, тому що титул, на який він може претендувати, великий", - сказав Льюїс.
Однак, як відомо, Усик має намір провести ще один бій (фінальний після суботнього поєдинку), перш ніж "відправитися на відпочинок".
"Він, можливо, занадто багато хоче, але щоб продовжувати битися, потрібно мати план втечі. І його план втечі - це ще один бій", - зазначив Льюїс.
Незважаючи на свої 59 років, легендарний британець досі сповнений бойового духу і впевнений у своїх шансах проти Усика.
"Я шкодую, що вже не боксую. Це був би мій виклик - піти за Усиком і перемогти його. Я дивився всі його бої і знаю, як би я його переміг. Я зробив би це так, як я раджу Даніелю це зробити. Притиснув би його до канатів джебом, а потім скористався б цим", - поділився "Лев".
Головне про бій Усик - Дюбуа 2
Реванш між Усиком та Дюбуа є однією з найочікуваніших подій у світі боксу 2025 року.
Цей бій має величезне значення з кількох причин. По-перше, на кону стоять всі чотири головні пояси у важкій вазі: WBA (Super), WBO, WBC та IBF. Переможець отримає звання абсолютного чемпіона світу і стане беззаперечним лідером найпрестижнішого дивізіону.
По-друге, це розв'язання суперечки: перший бій у серпні 2023 року завершився перемогою Усика технічним нокаутом, але був затьмарений суперечливим моментом з ударом Дюбуа нижче пояса. Реванш дасть відповіді на всі питання та підтвердить легітимність переможця.
Усик - Дюбуа 2: коли та де дивитися бій
Орієнтовний час початку головного бою, з виходом боксерів на ринг, запланований не раніше 23:30 за київським часом.
Для українських вболівальників ексклюзивним транслятором є медіасервіс MEGOGO. Трансляція розпочнеться орієнтовно о 19:15 за київським часом зі студійних програм та андеркарду. Для міжнародної аудиторії бій також доступний на платформі DAZN як Pay-Per-View подія.
Чого очікувати від поєдинку?
Від українського чемпіона очікується демонстрація його унікальної швидкості, руху та боксерського інтелекту. Він прагнутиме довести, що його перша перемога була незаперечною, і знову продемонструвати свою домінуючу техніку.
Натомість британський претендент обіцяє бути більш агресивним і рішучим, ніж у першому бою. Він намагатиметься використовувати свою фізичну міць та нокаутуючий удар, щоб шокувати світ боксу та взяти реванш за поразку.
Цей бій - це не просто спортивне змагання, а справжнє випробування характеру та майстерності, яке стане важливим моментом в історії важкої ваги.
Зазначимо, що на битві поглядів і передматчевому фінальному зважуванні Олександр показав рекордну вагу в карʼєрі.
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