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"Психологічний бар'єр": Кулеба пояснив, чому деякі країни проти кандидатства України в ЄС

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Київ, Середа 08 червня 2022 13:34
"Психологічний бар'єр": Кулеба пояснив, чому деякі країни проти кандидатства України в ЄС Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Україна не сприйматиме жодних альтернатив надання статусу кандидата в члени ЄС. А небажання окремих країн-членів Євросоюзу надавати нашій країні такий статус - це більше психологічний бар'єр, ніж раціонально обґрунтована позиція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу для українських журналістів.

"Нам потрібен статус кандидата у члени ЄС. Не "кандидата у кандидати", не "потенційного кандидата, не інші сурогати. Ми вже давно граємо у цю гру, ми знаємо, як це працює, ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним, стандартним статусом кандидата на членство у Євросоюзі, не треба нам вигадувати нічого іншого", - сказав Кулеба.

За словами міністра, статус кандидата для України - це останній психологічний бар'єр у країнах-скептиках, який потрібно подолати і на це є реальні шанси.

"Я не бачу жодних раціональних аргументів у скептиків про те, чому Україні не треба надавати статусу кандидата. Натомість я бачу велику психологічну проблему, вони психологічно не можуть з цим змиритися, що їм доведеться змінювати свою позицію", - підсумував Кулеба

Нагадаємо, як раніше стало відомо, Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

При цьому Греція і Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, вважаючи несправедливим надання статусу кандидата раніше, ніж країнам Західних Балкан, які чекають його тривалий час.

Крім того, "несправедливим" надання статусу для України називали і в Нідерландах.

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Дмитро Кулеба Вступ в ЄС
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