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НАТО масово підтримує Україну, але не є учасником війни, - Столтенберг

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Брюссель, Субота 07 травня 2022 11:17
НАТО масово підтримує Україну, але не є учасником війни, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Однак Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Йенса Столтенберга виданню Welt am Sonntag.

За його словами, НАТО завжди має бути готовим до виникнення масштабної війни. Завдання Альянсу максимально мінімізувати ризики і тим самим запобігти світовому конфлікту.

При цьому Столтенберг додав, що НАТО не братиме участі у війні Росії та України.

"Ми повинні зробити все, щоб війна в Україні не перекинулася на інші країни. Ось чому ми не направляємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО навмисно не є частиною війни", - зазначив генсек.

У той же час НАТО збільшує військову присутність і захист східного флангу.

"Ми не залишаємо місця для непорозумінь або прорахунків. Москва повинна розуміти: напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів", - підкреслив Столтенберг.

Ми також повідомляли, що Єнс Столтенберг попередив про жорстокіший наступ Росії на українські території в найближчі тижні.

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НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
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