НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги, - голова МЗС Словаччини

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він наголосив, що Росія вже програла цю війну політично. Керівництво РФ не зуміло досягти бажаних результатів і значно погіршило становище своєї країни.

"НАТО готовий підтримувати Україну, поки вона не виграє війну", - заявив Корчок перед зустріччю глав МЗС країн Альянсу в Берліні.

Раніше ми повідомляли, що, за словами Єнса Столтенберга, НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Проте Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

Також ми писали, що віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО. При цьому українська влада не відкладатиме вступ до Північноатлантичного альянсу.

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