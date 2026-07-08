X превращается в конкурента TikTok: почему эксперты уже бьют тревогу
X вводит функции записи и редактирования видео. Обновление призвано превратить приложение в полноценную площадку для контент-мейкеров, хотя эксперты указывают на серьезные пробелы в системе защиты авторских прав.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO продуктов X Никиты Бира.
Зеленый экран и многоязычные субтитры
Свежее обновление принесет пользователям X инструменты, ранее доступные только в специализированных программах.
Среди главных новшеств - возможность накладывать видеосубтитры на несколько языков одновременно, полностью кастомизируя их внешний вид (изменять шрифты, цвет и размер).
Также в приложении появится функция "зеленого экрана" (chroma key). Она позволит авторам использовать в качестве фона любые фотографии из галереи своего смартфона или даже изображения из других публикаций внутри X.
По словам Никиты Бира, главный приоритет команды сейчас - предоставить авторам функциональный инструмент, благодаря которому ролики в X наконец-то станут уникальными, а не просто скопированными с TikTok или YouTube.
Он отметил, что сегодня большинство популярных аккаунтов в соцсети держится на украденном материале, причем некоторые видео успешно собирают миллионы просмотров даже пять лет спустя после того, как стали вирусными в оригинале.
Все мы рекомендуем играть новый Editor Video and Recorder в iOS app.— Nikita Bier (@nikitabier) 6 July 2026
Эти включают некоторые long-awaited features:
• Почти все captions в множественной среде и customize their look
• Green Screen—Add custom backgrounds, используя сообщения или фотографии от вашего видеокамера.
Одна из… pic.twitter.com/d9gNKqpTTw
Проблема монетизации и отсутствие инструментов защиты
Несмотря на запуск редактора, аналитики настроены скептически. Лишь наличие технических инструментов не решит проблему плагиата, ведь авторы идут туда, где есть стабильный доход.
В отличие от Meta, TikTok и YouTube, имеющих развитые экосистемы с регулярными выплатами, X до сих пор не может предложить создателям контента аналогичные условия.
Кроме того, ситуацию усложняют публичные конфликты руководства X с топовыми блоггерами, в том числе с самым популярным ютубером MrBeast.
Другая серьезная проблема - полное отсутствие встроенной системы защиты авторских прав.
Если у Meta владельцы оригинальных Reels могут автоматически заблокировать украденное видео или перенаправить доходы от рекламы на свой счет, а YouTube годами использует точные алгоритмы поиска дубликатов, то в X авторы вынуждены мириться с пиратством.
Нашествие ботов и кризис ИИ-спама
Главным препятствием для развития оригинального контента остаются боты. Они не только искусственно накручивают просмотры, но и массово парятся (выкачивают) уникальные видео для последующего перезалива на спам-аккаунты.
Масштабы проблемы поражают: по данным разработчиков, системы безопасности X сейчас обнаруживают и блокируют в среднем 208 ботов в минуту, и эта цифра постоянно растет. Поэтому половина команды разработчиков продукта вынуждена фокусироваться исключительно на противодействии спаму.
Теперь новый видеоредактор X доступен только для пользователей мобильной операционной системы iOS, поскольку приложение для Android сейчас полностью перестраивается с нуля.