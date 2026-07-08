X превращается в конкурента TikTok: почему эксперты уже бьют тревогу

X вводит функции записи и редактирования видео. Обновление призвано превратить приложение в полноценную площадку для контент-мейкеров, хотя эксперты указывают на серьезные пробелы в системе защиты авторских прав.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO продуктов X Никиты Бира .

Зеленый экран и многоязычные субтитры

Свежее обновление принесет пользователям X инструменты, ранее доступные только в специализированных программах.

Среди главных новшеств - возможность накладывать видеосубтитры на несколько языков одновременно, полностью кастомизируя их внешний вид (изменять шрифты, цвет и размер).

Также в приложении появится функция "зеленого экрана" (chroma key). Она позволит авторам использовать в качестве фона любые фотографии из галереи своего смартфона или даже изображения из других публикаций внутри X.

По словам Никиты Бира, главный приоритет команды сейчас - предоставить авторам функциональный инструмент, благодаря которому ролики в X наконец-то станут уникальными, а не просто скопированными с TikTok или YouTube.

Он отметил, что сегодня большинство популярных аккаунтов в соцсети держится на украденном материале, причем некоторые видео успешно собирают миллионы просмотров даже пять лет спустя после того, как стали вирусными в оригинале.

Все мы рекомендуем играть новый Editor Video and Recorder в iOS app.



Эти включают некоторые long-awaited features:



• Почти все captions в множественной среде и customize their look

• Green Screen—Add custom backgrounds, используя сообщения или фотографии от вашего видеокамера.



Одна из… pic.twitter.com/d9gNKqpTTw — Nikita Bier (@nikitabier) 6 July 2026

Проблема монетизации и отсутствие инструментов защиты

Несмотря на запуск редактора, аналитики настроены скептически. Лишь наличие технических инструментов не решит проблему плагиата, ведь авторы идут туда, где есть стабильный доход.

В отличие от Meta, TikTok и YouTube, имеющих развитые экосистемы с регулярными выплатами, X до сих пор не может предложить создателям контента аналогичные условия.

Кроме того, ситуацию усложняют публичные конфликты руководства X с топовыми блоггерами, в том числе с самым популярным ютубером MrBeast.

Другая серьезная проблема - полное отсутствие встроенной системы защиты авторских прав.

Если у Meta владельцы оригинальных Reels могут автоматически заблокировать украденное видео или перенаправить доходы от рекламы на свой счет, а YouTube годами использует точные алгоритмы поиска дубликатов, то в X авторы вынуждены мириться с пиратством.

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Нашествие ботов и кризис ИИ-спама

Главным препятствием для развития оригинального контента остаются боты. Они не только искусственно накручивают просмотры, но и массово парятся (выкачивают) уникальные видео для последующего перезалива на спам-аккаунты.

Масштабы проблемы поражают: по данным разработчиков, системы безопасности X сейчас обнаруживают и блокируют в среднем 208 ботов в минуту, и эта цифра постоянно растет. Поэтому половина команды разработчиков продукта вынуждена фокусироваться исключительно на противодействии спаму.

Теперь новый видеоредактор X доступен только для пользователей мобильной операционной системы iOS, поскольку приложение для Android сейчас полностью перестраивается с нуля.