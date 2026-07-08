X перетворюється на конкурента TikTok: чому експерти вже б'ють на сполох

X впроваджує функції запису та редагування відео. Оновлення покликане перетворити додаток на повноцінний майданчик для контент-мейкерів, хоча аналітики вказують на серйозні прогалини у системі захисту авторських прав.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост CEO продуктів X Нікіти Біра .

Зелений екран та багатомовні субтитри

Свіже оновлення надасть користувачам X інструменти, які раніше були доступні лише у спеціалізованих програмах.

Серед головних нововведень - можливість накладати відеосубтитри кількома мовами одночасно, повністю кастомізуючи їхній зовнішній вигляд (змінювати шрифти, колір та розмір).

Також у додатку з'явиться функція "зеленого екрана" (chroma key). Вона дозволить авторам використовувати як тло будь-які фотографії з галереї свого смартфона або навіть зображення з інших публікацій всередині X.

За словами Нікіти Біра, головний пріоритет команди зараз - надати авторам функціональний інструмент, завдяки якому ролики в X нарешті стануть унікальними, а не просто скопійованими з TikTok чи YouTube.

Він зазначив, що сьогодні більшість популярних акаунтів у соцмережі тримається на вкраденому матеріалі, причому деякі відео успішно збирають мільйони переглядів навіть через п'ять років після того, як стали вірусними в оригіналі.

Today we're launching a brand new Video Editor and Recorder in the iOS app.



This includes some long-awaited features:



• Overlay captions in multiple languages and customize their look

• Green Screen—Add custom backgrounds using posts or photos from your camera roll



One of… pic.twitter.com/d9gNKqpTTw — Nikita Bier (@nikitabier) July 6, 2026

Проблема монетизації та відсутність інструментів захисту

Попри запуск редактора, аналітики налаштовані скептично. Сама лише наявність технічних інструментів не вирішить проблему плагіату, адже автори йдуть туди, де є стабільний дохід.

На відміну від Meta, TikTok та YouTube, які мають розвинені екосистеми з регулярними виплатами, X досі не може запропонувати творцям контенту аналогічних умов.

Крім того, ситуацію ускладнюють публічні конфлікти керівництва X із топовими блогерами, зокрема з найпопулярнішим ютубером MrBeast.

Інша серйозна проблема - повна відсутність вбудованої системи захисту авторських прав.

Якщо у Meta власники оригінальних Reels можуть автоматично заблокувати вкрадене відео або перенаправити прибутки від реклами на свій рахунок, а YouTube роками використовує точні алгоритми пошуку дублікатів, то в X автори змушені миритися з піратством.

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Навала ботів та криза ШІ-спаму

Найголовнішою перешкодою для розвитку оригінального контенту залишаються боти. Вони не лише штучно накручують перегляди, а й масово парсять (викачують) унікальні відео для подальшого перезаливу на спам-акаунти.

Масштаби проблеми вражають: за даними розробників, системи безпеки X зараз виявляють та блокують в середньому 208 ботів за хвилину, і ця цифра постійно зростає. Через це половина команди розробників продукту змушена фокусуватися виключно на протидії спаму.

Наразі новий відеоредактор X доступний лише для користувачів мобільної операційної системи iOS, оскільки додаток для Android зараз повністю перебудовується з нуля.