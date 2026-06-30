ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google хочет проверять пользователей через камеру: ИИ-капчу уже взломали

12:09 30.06.2026 Вт
3 мин
Защита сайтов оказалась уязвимой к простейшим манипуляциям
aimg Ольга Завада
Google хочет проверять пользователей через камеру: ИИ-капчу уже взломали Вместо поиска светофоров возможна биометрия (фото: Pixabay)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google приступила к тестированию метода проверки reCAPTCHA, который вместо привычного распознавания дорожных знаков просит пользователя помахать рукой в камеру. Первые же испытания независимых тестировщиков завершились громким скандалом.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Neowin.

Как работает зеркальная капча с жестами рук?

Новая система от Google предлагает пользователям подтвердить, что они реальные люди, с помощью простых телодвижений.

Когда запускается такой тип проверки, браузер запрашивает официальный доступ к веб-камере компьютера или смартфона и просит выполнить четкий жест - например, помахать рукой или показать открытую ладонь.

Технический алгоритм защиты работает по следующей схеме:

  • Устройство записывает короткое видео с движением руки пользователя.
  • ИИ анализирует полученные кадры и выделяет 21 уникальную координату суставов и пальцев.
  • На основе этих точек система принимает решение, стоит ли настоящий человек перед экраном.

В Google уверяют, что видео сразу удаляется после успешной верификации и нигде не сохраняется.

Несмотря на обещания конфиденциальности, сама идея сканирования биометрических параметров вызвала волну серьезного дискомфорта и беспокойства среди пользователей, не желающих делиться подобными данными для обычного входа на вебсайты.

Читайте больше : Спрос на ИИ превысил возможности Google: что произошло с Gemini

В чем уязвимость и как ее обошли?

Главная проблема новой технологии состоит в том, что разрекламированная ИИ-защита не способна отличить реальное живое движение от статической картинки.

Так, пользователь X решил проверить надежность алгоритма, запустив трансляцию обычного качественного - стоковое фото с изображением руки через бесплатную программу OBS Virtual Camera. Система распознала неподвижное изображение как успешный человеческий жест.

После нескольких попыток с различными стоковыми снимками и точной настройки масштаба картинки внутри OBS алгоритм Google зафиксировал статическое фото как легитимный динамический жест руки.

В чем опасность бага?

Для обхода капчи злоумышленникам не требуются сложные ИИ-анимации или дорогостоящие видеоролики.

Весь процесс обхода системы можно полностью автоматизировать в считанные минуты с помощью простого скрипта на языке программирования Python.

Это делает новую технологию совершенно беспомощной даже перед простыми автоматизированными скриптами, а не только сложными ботами.

Пока что новая reCAPTCHA находится на ранней стадии тестирования. Пользователи надеются, что Google обновит свои алгоритмы и научит систему отклонять статические изображения.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом
Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым