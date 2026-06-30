Google хочет проверять пользователей через камеру: ИИ-капчу уже взломали

Google приступила к тестированию метода проверки reCAPTCHA, который вместо привычного распознавания дорожных знаков просит пользователя помахать рукой в камеру. Первые же испытания независимых тестировщиков завершились громким скандалом.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Neowin .

Как работает зеркальная капча с жестами рук?

Новая система от Google предлагает пользователям подтвердить, что они реальные люди, с помощью простых телодвижений.

Когда запускается такой тип проверки, браузер запрашивает официальный доступ к веб-камере компьютера или смартфона и просит выполнить четкий жест - например, помахать рукой или показать открытую ладонь.

Технический алгоритм защиты работает по следующей схеме:

Устройство записывает короткое видео с движением руки пользователя.

ИИ анализирует полученные кадры и выделяет 21 уникальную координату суставов и пальцев.

На основе этих точек система принимает решение, стоит ли настоящий человек перед экраном.

В Google уверяют, что видео сразу удаляется после успешной верификации и нигде не сохраняется.

Несмотря на обещания конфиденциальности, сама идея сканирования биометрических параметров вызвала волну серьезного дискомфорта и беспокойства среди пользователей, не желающих делиться подобными данными для обычного входа на вебсайты.

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В чем уязвимость и как ее обошли?

Главная проблема новой технологии состоит в том, что разрекламированная ИИ-защита не способна отличить реальное живое движение от статической картинки.

Так, пользователь X решил проверить надежность алгоритма, запустив трансляцию обычного качественного - стоковое фото с изображением руки через бесплатную программу OBS Virtual Camera. Система распознала неподвижное изображение как успешный человеческий жест.

BREAKING: google introduces new captcha entirely bypassable using stock images https://t.co/dPWiy5GwTL pic.twitter.com/nMQQPDqIqG — PatRyk (@Patrosi73) 28 июня, 2026

После нескольких попыток с различными стоковыми снимками и точной настройки масштаба картинки внутри OBS алгоритм Google зафиксировал статическое фото как легитимный динамический жест руки.

В чем опасность бага?

Для обхода капчи злоумышленникам не требуются сложные ИИ-анимации или дорогостоящие видеоролики.

Весь процесс обхода системы можно полностью автоматизировать в считанные минуты с помощью простого скрипта на языке программирования Python.

Это делает новую технологию совершенно беспомощной даже перед простыми автоматизированными скриптами, а не только сложными ботами.

Пока что новая reCAPTCHA находится на ранней стадии тестирования. Пользователи надеются, что Google обновит свои алгоритмы и научит систему отклонять статические изображения.