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Часы на 10 000 лет: почему проект Безоса называют бессмысленным

19:12 23.06.2026 Вт
3 мин
Прибор должен стать символом долгосрочного мышления человечества
aimg Ольга Завада
Часы на 10 000 лет: почему проект Безоса называют бессмысленным Гигантские часы в Техасе рискуют стать провалом тысячелетий (фото: Unsplash)
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Американские инженеры продолжают монтаж монументального механизма высотой 150 метров внутри горного хребта Сьерра-Диабло. Идея создания уникального прибора принадлежит изобретателю Дэнни Хиллису, а финансовую поддержку проекту обеспечил Джефф Безос.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на материалы, опубликованные на сервере препринтов arXiv .

По задумке, часы, где столетняя стрелка двигается почти незаметно, а механическая кукушка будет вылетать только один раз в тысячу лет, должна заставить человечество думать о долгосрочных последствиях своей деятельности и экологической ответственности.

Концепция и точность механизма

Техасский гигант станет одним из наименее точных приборов на планете . Ежедневно в полдень он будет самостоятельно корректироваться за солнцем, поэтому максимальная погрешность будет составлять не более 12 часов.

Философ Грэм А. Форбс отмечает, что с практической точки зрения этот механизм абсолютно бесполезен: он не поможет координировать поезда, как это делалы часы за Гринвичем в девятнадцатом веке, и не заменит системы GPS.

Главная ценность объекта состоит исключительно в его символизме. Однако аналитики предупреждают, что попытка заглянуть на 10 тысячелетий вперед может иметь обратный психологический эффект.

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Ловушка сверхдлинной планировки

Многие эксперты скептически относятся к идее мышления масштабами тысячелетий, вспоминая известный афоризм экономиста Джона Мейнарда Кейнса: "В долгосрочной перспективе все мы мертвы".

"Переход на тысячелетние масштабы полностью вырывает человека из контекста его цивилизации и личной жизни, где понятие ценностей вообще имеет смысл", - говорят исследователи.

Существует две главные угрозы такого сверхъестественного масштабирования :

Эффект нигилизма и безразличия : философ Томас Нагель замечал, что восприятие себя как временного органического пузыря в универсальном космическом супе порождает апатию к актуальным проблемам.

Паралич ответственности : перед лицом вечности железной дороги, страны и социальные институты теряют всякую значимость. В свою очередь, это ведет к бездействию, а не к проявлению заботы.

Специалисты советуют держаться среднесрочных ориентиров, ведь даже старейшие университеты Кембриджа или европейские монархии существуют меньше тысячи лет и не могли бы стать свидетелями первого выхода символической кукушки из техасских часов Безоса.

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