Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на материалы, опубликованные на сервере препринтов arXiv .

По задумке, часы, где столетняя стрелка двигается почти незаметно, а механическая кукушка будет вылетать только один раз в тысячу лет, должна заставить человечество думать о долгосрочных последствиях своей деятельности и экологической ответственности.

Концепция и точность механизма

Техасский гигант станет одним из наименее точных приборов на планете . Ежедневно в полдень он будет самостоятельно корректироваться за солнцем, поэтому максимальная погрешность будет составлять не более 12 часов.

Философ Грэм А. Форбс отмечает, что с практической точки зрения этот механизм абсолютно бесполезен: он не поможет координировать поезда, как это делалы часы за Гринвичем в девятнадцатом веке, и не заменит системы GPS.

Главная ценность объекта состоит исключительно в его символизме. Однако аналитики предупреждают, что попытка заглянуть на 10 тысячелетий вперед может иметь обратный психологический эффект.

Устройство должно быть — 500 футов, все механическое, могло бы быть днем/ночь thermal cycles, synchronized на solar noon, как символ для долгосрочных мыслей — #10000YearClock приходит вплоть до того, как genius of Danny Hillis, Zander Rose & Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018

Ловушка сверхдлинной планировки

Многие эксперты скептически относятся к идее мышления масштабами тысячелетий, вспоминая известный афоризм экономиста Джона Мейнарда Кейнса: "В долгосрочной перспективе все мы мертвы".

"Переход на тысячелетние масштабы полностью вырывает человека из контекста его цивилизации и личной жизни, где понятие ценностей вообще имеет смысл", - говорят исследователи.

Существует две главные угрозы такого сверхъестественного масштабирования :

Эффект нигилизма и безразличия : философ Томас Нагель замечал, что восприятие себя как временного органического пузыря в универсальном космическом супе порождает апатию к актуальным проблемам.

Паралич ответственности : перед лицом вечности железной дороги, страны и социальные институты теряют всякую значимость. В свою очередь, это ведет к бездействию, а не к проявлению заботы.

Специалисты советуют держаться среднесрочных ориентиров, ведь даже старейшие университеты Кембриджа или европейские монархии существуют меньше тысячи лет и не могли бы стать свидетелями первого выхода символической кукушки из техасских часов Безоса.