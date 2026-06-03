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X копирует TikTok: как работают видеореакции на посты

15:12 03.06.2026 Ср
3 мин
Новой функцией пока могут воспользоваться только владельцы iPhone
aimg Ольга Завада
X копирует TikTok: как работают видеореакции на посты X пытается привлечь авторов контента видеоформатом (фото: Unsplash)
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Соцсеть X официально запустила новую функцию под названием React with Video, которая позволяет записывать визуальные ответы на уже имеющиеся публикации. Разработчики позиционируют инструмент как современную и более эмоциональную альтернативу традиционным репостам или цитированию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO по продуктам X Никиты Бира.

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Комментирование и аналитика всегда были основой текстовой культуры Twitter-X, однако теперь компания пытается догнать современные визуальные тренды, заимствуя успешный опыт конкурентов.

Как работает функция React with Video

Новый инструмент почти полностью копирует популярную функцию видеоответов, которая существует в TikTok еще с 2021 года. При нажатии на кнопку репоста пользователи теперь могут включить фронтальную камеру и записать свой комментарий.

Система предлагает несколько режимов отображения:

Разделенный экран (split-screen): оригинальный пост и видео автора размещаются рядом.

Зеленый экран (green screen): текст или картинка первоисточника накладывается как фон заднего плана, а лицо спикера появляется поверх него.

Сейчас функция доступна исключительно для владельцев мобильных устройств на базе iOS. Представители X заверили, что релиз для операционной системы Android и веб-версии клиента состоится в ближайшее время.

"Закручивание гаек" для бесплатных профилей

Параллельно с обновлением интерфейса X существенно снизил полезность платформы для людей, которые не платят за премиум-функции.

Компания ввела радикальное сокращение суточной активности для бесплатных профилей. Если раньше обычный пользователь мог публиковать до 2400 сообщений в день, то теперь лимит составляет 50 постов в сутки.

Количество возможных ответов (комментариев) под чужими сообщениями тоже ограничили - не более 200 в день.

Другие изменения в интерфейсе и удаление функций

В последнее время команда Илона Маска демонстрирует высокую интенсивность обновлений, экспериментируя с различными инструментами. Среди положительных нововведений - появление кастомных лент новостей (таймлайнов) и функция временной блокировки (snooze) специфических тем или ключевых слов на срок до 24 часов.

Это позволяет пользователям очистить свое пространство от спойлеров или неприятного контента.

В то же время платформа безжалостно избавляется от непопулярных сервисов. X полностью ликвидировал функцию "Сообщества" (Communities), которая так и не смогла завоевать серьезную популярность среди аудитории за все время своего существования.

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