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Афганістан готується до атаки талібів після відведення військ США

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Афганістан, Вівторок 08 червня 2021 06:08
Афганістан готується до атаки талібів після відведення військ США Фото: Афганістан готується до атак після відходу США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Афганські солдати готуються до атак талібів після відведення військ США. Таліби оточують позиції поліції й армії та вторгаються на територію, контрольовану урядом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Талібан готується до великомасштабного наступу на великі населені пункти в Афганістані. Повстанці поки оточують позиції поліції й армії та вичікують, коли останні війська США покинуть територію.

Видання повідомляє, що з припиненням підтримки з повітря протягом декількох тижнів урядові сили Афганістану втрачають перевагу в конфлікті. Поліцейські підрозділи заявляють, що не протримаються довго без авіації та важкого озброєння.

Урядовим військам вдається відбити такі райони, як Аргандаб, родюча долина на західній околиці Кандагара, другого за величиною міста країни. Бойовики Талібану покинули деякі райони Аргхандаба на початку квітня після того, як після затяжних інтенсивних наземних боїв в результаті ударів американських військових літаків втратили бійців.

Нагадаємо, що союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для відходу.

Раніше повідомлялося, що є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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