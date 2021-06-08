Афганістан готується до атаки талібів після відведення військ США

Афганські солдати готуються до атак талібів після відведення військ США . Таліби оточують позиції поліції й армії та вторгаються на територію, контрольовану урядом.

Талібан готується до великомасштабного наступу на великі населені пункти в Афганістані. Повстанці поки оточують позиції поліції й армії та вичікують, коли останні війська США покинуть територію .

Видання повідомляє, що з припиненням підтримки з повітря протягом декількох тижнів урядові сили Афганістану втрачають перевагу в конфлікті. Поліцейські підрозділи заявляють, що не протримаються довго без авіації та важкого озброєння.