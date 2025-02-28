WSJ рассказало, где сейчас солдаты КНДР, которых ВСУ взяли в плен в Курской области

Двое северокорейских солдат, захваченных в плен в январе в Курской области, сейчас находятся на лечении. Они дают показания об участии КНДР в войне на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, северокорейцы прибыли в Россию прошлой осенью вместе с 12 000 других военнослужащих КНДР. Им было приказано помочь Москве вернуть контроль над Курской областью.

После того, как они попали в плен, то находятся в тюрьме в Киеве. Пек, которому 21 год и Ри, которому 26, сейчас проходят лечение и дают показания.

"Пек ранен в обе ноги. Ри лечит тяжело раненую руку и с трудом говорит после того, как украинская пуля пробила ему руку и часть челюсти", - сказано в публикации.

По их словам, они ничего не знали о войне, на которую их отправили. Когда те прибыли в Россию, то им дали оружие и сказали, что они будут воевать с южнокорейцами, которые помогали Украине. А через несколько дней они оказались на передовой в Курской области и воевали с украинцами.

При этом им было приказано избегать плена любой ценой и взорвать себя, если придется.

В начале января северокорейское подразделение из 10 человек, в составе которого был Пек, получило задание заблокировать стратегическую дорогу, которая использовалась украинскими силами. Во время операции подразделение попало под обстрел артиллерии и беспилотников, в результате чего Пек получил ранения и потерял сознание.

Через пять дней его взяли в плен украинские спецназовцы, оказав первую помощь и еду, однако из-за гангрены ему пришлось ампутировать несколько пальцев на ногах. В тот же день в плен попал и Ри - единственный, кто выжил после неудачного штурма украинских позиций.

"Тела по меньшей мере пяти северокорейцев лежали рядом с ним в лесу, сказал он, где его нашли в критическом состоянии после ранения в руку и челюсть", - пишет издание.

И Пек, и Ри признали, что возвращение в Северную Корею, где сдача в плен считается предательством, может быть для них опасным.

ВСУ взяли в плен военных КНДР

Напомним, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Солдат КНДР, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди военных своего контингента.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео с допросами пленного. Тогда солдат КНДР рассказал что после ранения почти неделю сам был на поле боя где его впоследствии спасли украинские военные. Также Зеленский предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну забрать пленных северокорейских солдат, однако с определенным условием.