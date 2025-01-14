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Зеленский показал новое видео общения с пленным солдатом КНДР

Вторник 14 января 2025 17:55
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Зеленский показал новое видео общения с пленным солдатом КНДР Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский показал еще одно видео общения с пленным солдатом Северной Кореи. Недавно ВСУ захватили его в плен в ходе боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина, видео опубликовал Зеленский у себя в Telegram.

На видео у северокорейца спрашивают, когда он попал в плен к ВСУ. Мужчина отвечает, что не помнит. По его словам, он вспоминает только бой, в котором его оставили собратья, и несколько дней он находился один.

"Меня ранили, а после боя было отступление. Поскольку я получил ранение, то не мог передвигаться. И примерно 3-5 дней оставался один. Потом меня нашли войска Украины", - говорит он.

По словам пленного, в России ему выдали документы, однако там было не его имя и не было фото. Он также рассказал, что в России их учили, как брать в плен украинских военных.

По словам Зеленского, сейчас устанавливаются факты и проверяются детали относительно пленного.

"Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость", - написал Зеленский.

Что известно о пленных солдатах КНДР

Некоторое время назад украинские бойцы захватили в плен двух военных КНДР. Солдаты были доставлены в Киев, где общаются со следователями СБУ.

Ранее Зеленский предложил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну забрать пленных. Но при условии, что тот организует обмен на украинских военных в российском плену.

По данным украинской разведки, Россия использует военных из КНДР в составе частей морской пехоты и ВДВ для штурмовых действий.

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