Паромом и поездом: пленный солдат КНДР рассказал, как РФ доставляла их на войну против Украины

Солдаты Северной Кореи были доставлены на территорию Российской Федерации на пароме, а затем поездом. Они находились в полной информационной изоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное президентом Владимиром Зеленским в Telegram.

Зеленский уточнил, что у солдата КНДР расспрашивали разведывательную информацию об их перемещении на российскую территорию, тренировках и их полной информационной изоляции, что подтверждается словами пленных.

"Все факты об участии Северной Кореи в этой войне будут установлены", - написал Зеленский.

Что сказал солдат КНДР в новом видео

Как рассказал северокореец, по прибытии в РФ было несколько солдат из КНДР, которые проходили обучение по пользованию тяжелой техникой россиян. Однако он заявил, что сам не учился этому.

Также пленный рассказал, что был разведчиком, а его мать не знает, где он находится.

"Где-то более 100 плыли на корабле, это был российский паром для грузов. Там были только люди, без техники. Те, с кем был я на пароме был, те были и в поезде. В поезде было 6 столиков и кровати, где-то 100 человек в целом", - говорит он.

Солдат КНДР также рассказал, что пошел служить сразу после школы, в 17 лет, и поступил в армию на разведывательную специальность.

Он также заявил, что якобы не знал, что будет воевать против Украины. По его словам, он ничего об Украине не знал, а о Южной Корее знал то что там меньше гор чем в КНДР.

Участие солдат КНДР в войне против Украины

В 2024 году стало известно, что Ким Чен Ын направил солдат КНДР для помощи России в войне против Украины. Этих военных россияне привлекли для "освобождения" Курской области от ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, всего за два дня Россия потеряла до батальона солдат КНДР в Курской области.

По состоянию на 11 января в плен украинских военных попали двое северокорейских солдат.