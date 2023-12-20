WSJ раскрыл подробности обмена Медведчука на "азовцев"

Один из самых масштабных обменов Украины и РФ состоялся 22 сентября 2022 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. Издание называет обмен более сложным с точки зрения договоренностей, чем российско-американский обмен летчика Константина Ярошенко на морского пехотинца Тревора Рида.

По данным WSJ, стороны не желали начинать переговоры. Руководитель Офиса президент Андрей Ермак, руководивший обменом, заявлял, что не доверяет россиянам. Украина требовала установления лиц военных, находящихся в плену.

Обмен состоялся после того, как руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поднялся на борт самолета с украинцами, сделал фото и отправил их Киеву.

Издание отмечает, что самолет с 10 иностранными добровольцами, которых тоже освободили в рамках обмена, сопровождал в Эр-Рияд российский олигарх Роман Абрамович.

Известно, что Виктора Медведчука Украина обменяла на 215 украинских военных, в том числе пятерых командиров полка "Азов". Также Россия вернула 56 своих военных.

По договоренности "азовцы" должны были находиться в Турции до окончания войны, но в июле 2023 года они вернулись в Украину.

Напомним, что возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, предполагавших, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.

Кто такой Медведчук

Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но затем сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она фигурантка нескольких громких дел.