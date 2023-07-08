Уже в Украине. Командиры обороны "Азовстали" вернулись домой из Турции

В Украину вернулись все командиры обороны "Азовстали", которых в сентябре 2022 года освободили из российского плена. До сегодняшнего дня все они находились на территории Турции.

Так, на украинскую территорию вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

"Сегодня, в 500-ый день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали". Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", - сказал президент Владимир Зеленский во Львове.

Украинский президент также поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении наших командиров.

Фото: украинские командиры обороны "Азовстали" уже дома (РБК-Украина, Сергей Пышкин)

В то же время Денис Прокопенко во время разговора с журналистами намекнул, что планирует вернуться на войну.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - сказал "Редис".

Плен после обороны "Азовстали"

Российские войска окружили Мариуполь уже 2 марта 2022 года и постепенно сужали кольцо. Поэтому уже в середине апреля силам обороны пришлось переместиться на территорию металлургического завода "Азовсталь". Там украинские защитники вели оборону до середины мая, находясь под постоянными бомбардировками и артиллерийскими ударами.

Еще во время боев за "Азовсталь" командиры обращались к международным партнерам с просьбой посодействовать проведению процедуры "экстракшн" для сохранения жизней военных и гражданских, также находившихся в бункерах завода.

В середине мая командиры получили приказ выходить из "Азовстали", чтобы сберечь жизни украинских защитников. Военные и гражданские выходили партиями в течение 5 дней.

22 сентября 2022 стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Тогда же при посредничестве Турции из плена были освобождены Прокопенко, Волынский, Паламарь, Хоменко и Шлега.

Их освобождение из плена предполагало, что они будут находиться в Турции до конца войны в Украине во избежание их возвращения в зону боевых действий.