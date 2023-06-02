Суд арестовал активы супруги Медведчука еще на 740 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По материалам СБУ, арестованы акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о корпоративных правах в компаниях "Эксимнефтепродукт", "Синтез Ойл", "Синтез Транзит", "Укрлоудсистем", "Одеснефтепродукт", "Черноморский топливный терминал" и "Альбион Коммодитиз".

Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур.

СБУ объясняет, что арест этих активов не позволит перерегистрацию на подставных лиц, в дальнейшем они будут переданы государству.

"Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Фото: суд арестовал дежурные активы Марченко (ssu.gov.ua)

Предатели Медведчук и Марченко

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и соучредителем уже запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Еще до начала полномасштабного вторжения ему было объявлено несколько подозрений, в том числе в государственной измене.

Медведчук до 24 февраля 2022 года находился под домашним арестом, а затем сбежал. Его задержали в апреле прошлого года, а позже обменяли на пленных украинских защитников, в том числе командиров "азовцев", оборонявших Мариуполь.

Оксана Марченко - жена Медведчука. Она сбежала из Украины в Россию через Беларусь.

Марченко также является фигуранткой нескольких громких дел, в частности ее подозревают в финансировании российских силовиков. Недавно СБУ объявила в розыск Оксану Марченко.

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