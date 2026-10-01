Украина впервые применила баллистику FP-7: Зеленский показал видео
Украинские воины впервые нанесли удар по врагу баллистической ракетой FP-7, которую произвела компания Fire Point.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат", - написал президент.
По его словам, Украина будет производить такие ракеты.
Более подробных деталей атаки глава украинского государства не раскрыл.
Ракета FP-7
Напомним, ракету FP-7 компании Fire Point представили в 2025 году, а в феврале 2026 уже появилось видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.
FP-7 предназначена для поражения наземных целей на расстоянии до 200 км. Ракета может нести боевую часть массой до 150 кг, а заявленная точность составляет до 14 метров. Максимальная скорость - 1500 м/с, высота полета - до 65 км.
В сентябре Fire Point сообщила, что FP-7 перешла к военным испытаниям. По словам генерального директора компании Ирины Терех, ракета к этому моменту прошла два предварительных этапа испытаний - наземные и лабораторные проверки, а также летные испытания.