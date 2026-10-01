Украина впервые применила баллистику FP-7: Зеленский показал видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат", - написал президент.

По его словам, Украина будет производить такие ракеты.

Более подробных деталей атаки глава украинского государства не раскрыл.

Ракета FP-7

Напомним, ракету FP-7 компании Fire Point представили в 2025 году, а в феврале 2026 уже появилось видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.

FP-7 предназначена для поражения наземных целей на расстоянии до 200 км. Ракета может нести боевую часть массой до 150 кг, а заявленная точность составляет до 14 метров. Максимальная скорость - 1500 м/с, высота полета - до 65 км.