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WP назвала фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки

Новини » Політика    14.09.2019 - 14:16
WP назвала фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Посаду радника може зайняти спецпредставник США у справах заручників

Найбільш імовірним кандидатом на посаду нового радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа є спецпредставник США у справах заручників Роберт О'Брайен. Про це повідомляє видання Washington Post з посиланням на свої джерела.

Зокрема, Трамп провів з ним бесіду.

Зазначено, що О'Брайен вважається найбільш "безпечним вибором", оскільки має хороші відносини з колегами і в Держдепартаменті, і в Пентагоні.

На думку чиновників, "ввічливі манери" О'Брайена будуть відрізнятися від манери спілкування колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона.

Одне з джерел видання підтвердило, що кандидатура О'Брайена була схвалена держсекретарем США Майклом Помпео. Його підтримкою у цьому питанні також заручилися помічник голови Комітету начальників штабів Збройних сил США Ріккі Уодделл і спецпредставник США по Ірану Брайан Хук.

Додамо також, у числі інших кандидатів, що претендують на цю посаду, також фігурують радник з нацбезпеки віце-президента США Майкла Пенса Кіт Келлог, спецпредставник США по КНДР Стівен Біген і посол США в Німеччині Річард Гренелл.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що обговорював з держсекретарем Майком Помпео можливість призначення того на посаду радника з нацбезпеки.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня президент США звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій. Також, за словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.

Так, виконуючим обов'язки радника з національної безпеки президента США стане колишній заступник Джона Болтона Чарльз Капперман.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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