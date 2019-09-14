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WP назвала фаворита на пост советника Трампа по нацбезопасности

Новости » Политика    14.09.2019 - 14:16
WP назвала фаворита на пост советника Трампа по нацбезопасности
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Должность советника может занять спецпредставитель США по делам заложников

Наиболее вероятным кандидатом на должность нового советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа является спецпредставитель США по делам заложников Роберт О’Брайен. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

В частности, Трамп провел с ним беседу.

Указано, что О’Брайен считается наиболее "безопасным выбором", поскольку имеет хорошие отношения с коллегами и в Госдепартаменте, и в Пентагоне.

По мнению чиновников, "обходительные манеры" О’Брайена будут отличаться от манеры общения бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Один из источников издания подтвердил, что кандидатура О’Брайена была одобрена госсекретарем США Майклом Помпео. Его поддержкой в этом вопросе также заручились помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Добавим также, в числе других кандидатов, претендующих на этот пост, также фигурируют советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлог, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.

Напомним, ранее Трамп заявил, что обсуждал с госсекретарем Майком Помпео возможность назначения того на должность советника по нацбезопасности.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября президент США уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не согласен со многими из его предложений. Также, по словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

Так, исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента США станет бывший заместитель Джона Болтона Чарльз Капперман.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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