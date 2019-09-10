У Білому домі розповіли, хто замінить Болтона

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Виконувачем обов'язки радника Трампа з нацбезпеки стане екс-заступник Болтона

Виконувачем обов'язки радника президента Сполучених Штатів з нацбезпеки стане заступник Джона Болтона - Чарльз Капперман, який раніше подав у відставку. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, Капперман давній союзник і радник Болтона, він став його заступником у січні 2019 року

"Пріоритети та політика Джона Болтона просто не збігаються з президентськими, і будь-який чинний президент має право поставити когось на певну посаду, хто зможе виконати його порядок денний. Ця ситуація (з Болтоном, - ред.) більше не прийнятна, тому президент вніс зміни", - сказав Гідлі журналістам.

Він також запевнив, що "не було жодної проблеми", яка призвела до звільнення Болтона, зазначивши, що додаткова інформація буде надана на найближчому брифінгу.

Чарльзу Капперману 68 років, він обіймав керівні посади у військово-промисловій корпорації Lockheed Martin і Boeing, у 80-х працював у адміністрації президента США Рональда Рейгана.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

"Учора я інформував Джона Болтона, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозицій і попросив його піти у відставку", - написав він.