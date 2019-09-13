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Трамп обговорював з Помпео можливість його призначення на посаду Болтона

Новини » В світі    13.09.2019 - 19:46
Трамп обговорював з Помпео можливість його призначення на посаду Болтона
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп планує призначити нового радника з нацбезпеки наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з держсекретарем Майком Помпео можливість призначення на посаду радника з нацбезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами Трампа, Помпео відмовився від нового призначення, так як задоволений займаній посаді держсекретаря.

"Я справді говорив про це з Майком Помпео. У нас багато однакових поглядів і трохи розбіжностей. Але йому подобається ідея, що поруч із ними хтось є, і мені теж", - сказав Трамп.

Також президент США повідомив, що на посаду радника з національної безпеки у нього є 15 кандидатур. Рішення про призначення нового радника він планує зробити на наступному тижні.

"Багато людей хочуть цю роботу, це чудова робота. Багато людей хочуть працювати з Дональдом Трампом", - сказав американський президент.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій. Також, за словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що виконуючим обов'язки радника з національної безпеки президента США стане колишній заступник Джона Болтона Чарльз Капперман.

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