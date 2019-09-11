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Трамп прокоментував звільнення Болтона

Новини » Політика    11.09.2019 - 22:10
Трамп прокоментував звільнення Болтона
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп і Болтон розходилися в поглядах на ситуацію у Венесуелі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував раптове звільнення свого радника з національної безпеки Джона Болтона, при цьому зазначивши, що той не поділяв пріоритетів адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.

Президент критично оцінив і проведене Болтоном порівняння між зусиллями з денуклеаризації Північної Кореї і "лівійської моделлю", яке розлютило північнокорейського лідера Кім Чен Ина перед торішнім самітом з Трампом.

Трамп також заявив, що вони з колишнім радником розходилися в поглядах на ситуацію у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

"Вчора я інформував Джона Болтона, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозицій і попросив його піти у відставку", - написав він.

Крім того, новим радником Дональда Трампа з національної безпеки стане колишній заступник Джона Болтона Чарльз Капперман. Капперман є давнім союзником і радником Болтона. У січні 2019 року він став його заступником.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампотставкаДжон Болтон
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