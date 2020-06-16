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Wizz Air тимчасово переніс рейси в аеропорт "Бориспіль"

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 18:26
Wizz Air тимчасово переніс рейси в аеропорт "Бориспіль"
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Завтра планується 7 рейсів з "Борисполя"

Авіакомпанія Wizz Air тимчасово перенесла 7 завтрашніх рейсів в аеропорт "Бориспіль" з аеропорту "Київ". Це пов'язано з карантинними обмеженнями на території Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль".

Так, рейси до Кракова, Варшави, Дортмунду, Будапешту, Меммінгену, Таллінну і Копенгагену, які заплановані на 17 червня, плануються з "Борисполя". Вильоти та прильоти цих рейсів обслуговуються в терміналі D.

Зазначимо, столичний аеропорт є базовим для авіакомпанії, але його закрили через продовження карантину в Києві.

Своєю чергою, аеропорт "Бориспіль" розташований у Київській області, яка відповідає вимогам МОЗ, що дозволяють його не закривати.

Нагадаємо, відучора в Україні відновили міжнародні регулярні пасажирські перевезення.

Також РБК-Україна писало, що ЄС запустив платформу, яка в режимі реального часу буде надавати інформацію про обмеження для тих, хто планує подорожувати.

Крім того, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації для українців, які планують виїхати за кордон, однак у відомстві радять утриматися від поїздок за межі України без крайньої потреби.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Wizz AirБорисполькарантин
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