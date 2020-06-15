ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС запустив сервіс для планування подорожей в умовах карантину

Новини » В світі     15.06.2020 - 18:59
ЄС запустив сервіс для планування подорожей в умовах карантину
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

На сайті зібрана актуальна інформація про обмеження для туристів в країнах ЄС

Європейський союз запустив сайт Re-open EU, який допоможе планувати туристичні поїздки в умовах карантину. Платформа в режимі реального часу буде надавати інформацію про обмеження.

Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.

"Тепер європейці зможуть впевнено планувати свою відпустку, оскільки платформа надає в режимі реального часу інформацію про кордони, транспортні засоби, обмеження на поїздки, заходи громадського здоров'я і безпеки, таких як фізичне дистанціювання або носіння лицьових масок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, платформа виступає як ключовий орієнтир для всіх, хто подорожує з ЄС, оскільки вона централізує інформацію, збирану як Європейською комісією, так і державами-членами ЄС.

Сайт доступний на всіх мовах ЄС.

Нагадаємо, країни ЄС поступово відкривають кордони для внутрішніх туристів в умовах карантину.

Раніше ЄК закликала всі країни-члени Європейського союзу відкрити внутрішні кордони до 15 червня.

Також РБК-Україна писало, що Україна зняла карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Евросоюзкарантинпутешествия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся