ЄС запустив сервіс для планування подорожей в умовах карантину

Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

На сайті зібрана актуальна інформація про обмеження для туристів в країнах ЄС

Європейський союз запустив сайт Re-open EU, який допоможе планувати туристичні поїздки в умовах карантину. Платформа в режимі реального часу буде надавати інформацію про обмеження.

Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.

"Тепер європейці зможуть впевнено планувати свою відпустку, оскільки платформа надає в режимі реального часу інформацію про кордони, транспортні засоби, обмеження на поїздки, заходи громадського здоров'я і безпеки, таких як фізичне дистанціювання або носіння лицьових масок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, платформа виступає як ключовий орієнтир для всіх, хто подорожує з ЄС, оскільки вона централізує інформацію, збирану як Європейською комісією, так і державами-членами ЄС.

Сайт доступний на всіх мовах ЄС.

Нагадаємо, країни ЄС поступово відкривають кордони для внутрішніх туристів в умовах карантину.

Раніше ЄК закликала всі країни-члени Європейського союзу відкрити внутрішні кордони до 15 червня.

Також РБК-Україна писало, що Україна зняла карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти.

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Автор: Максим Зайченко