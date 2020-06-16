Wizz Air временно перенес рейсы в аэропорт "Борисполь"

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Завтра планируется 7 рейсов из "Борисполя"

Авиакомпания Wizz Air временно перенесла 7 завтрашних рейсов в аэропорт "Борисполь" из аэропорта "Киев". Это связано с карантинными ограничениями на территории Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-табло аэропорта "Борисполь".

Так, рейсы в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген, которые запланированы на 17 июня, планируются из "Борисполя". Вылеты и прилеты этих рейсов обслуживаются в терминале D.

Отметим, столичный аэропорт является базовым для авиакомпании, но его закрыли из-за продления карантина в Киеве.

В свою очередь, аэропорт "Борисполь" находится в Киевской области, которая соответствует требованиям Минздрава, позволяющими его не закрывать.

Напомним, со вчерашнего дня в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки.

Также РБК-Украина писало, что ЕС запустил платформу, которая в режиме реального времени будет предоставлять информацию о действующих ограничениях для тех, кто планирует путешествовать.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для украинцев, которые планируют выехать за границу, однако в ведомстве советуют воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней нужды.

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Автор: Максим Зайченко