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У МЗС дали рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 18:26
У МЗС дали рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

У разі якщо поїздка вже запланована і оплачена, в МЗС попросили переконатися може відбутися подорож

Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації для українців, які планують виїхати за кордон. Однак через зростання числа випадків зараження COVID-19 у відомстві порадили утриматися від поїздок за межі України без крайньої потреби.

Про це повідомляє Консульська служба України.

У Службі зазначили, що у разі виїзду за кордон необхідно орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо поширення COVID-19.

У разі якщо поїздка вже запланована і оплачена, у відомстві попросили переконатися чи може відбутися подорож.

Для цього необхідно:

  • зв'язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через якого бронювалась поїздка, і уточнити актуальний стан карантину в країні, а також перевірити статус бронювання. Необхідно знаходитися з оператором на постійному зв'язку;
  • зв'язатися з посольством країни, в яку запланована поїздка, а також з представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати повну та актуальну інформацію про чинний карантин;
  • подбати про безпеку, а саме: вивчити умови страхового поліса;
  • подбати про наявність додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад заплановані терміни і тд.);
  • взяти з собою в поїздку необхідні ліки "з запасом" - на випадок вимушеної затримки за кордоном;
  • перевірити стан здоров'я перед поїздкою.

Якщо ж громадяни України перебувають в країні, де продовжують фіксувати випадки зараження громадян COVID-19 необхідно:

  • зв'язатися з найближчою дипломатичною установою України та надайте інформацію про своє місцезнаходження та контактні дані.
  • зареєструватися на веб-ресурсі "ДРУГ";
  • проявляти підвищену увагу і обережність;
  • уникати відвідування уражених вірусом регіонів;
  • стежити за всіма повідомленнями місцевих органів влади і в обов'язковому порядку дотримуватися вимоги;
  • слідувати рекомендаціям подорожуючим на сайті МЗС України, веб-ресурсі "Поради мандрівникам від Консульської служби України" та оперативної сторінки МЗС у Facebook.

Якщо за кордоном вашому здоров'ю або життю загрожує небезпека необхідно невідкладно звернутися на "гарячу лінію" найближчим дипломатична установа України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57 або написати на e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.

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Автор: РБК-Україна

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