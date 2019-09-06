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Wizz Air повідомила про можливі затримки рейсів

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 15:50
Wizz Air повідомила про можливі затримки рейсів
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Затримки можливі на цих вихідних

Авіакомпанія Wizz Air попередила українських пасажирів про можливі затримки рейсів у найближчій вік-енд 7-8 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначаються в повідомленні, згідно з даними постачальників послуг повітряного руху і навігації ЄС та Угорщини, на цих вихідних завантаженість повітряного простору ЄС буде найбільшою у 2019 році, що може спричинити затримки рейсів.

"WIZZ звертається до пасажирів із проханням перевіряти розклад рейсів на веб-сайтах аеропортів відправлення, а також завчасно прибувати в аеропорти. Ситуація не підлягає впливу авіакомпанії, але Wizz Air буде робити все можливе, щоб мінімізувати будь-які затримки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова.

Як повідомляло РБК-Україна, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

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