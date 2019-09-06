Wizz Air сообщила о возможных задержках рейсов

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Задержки возможны на этих выходных

Авиакомпания Wizz Air предупредила украинских пассажиров о возможных задержках рейсов в ближайший уик-энд 7-8 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, согласно данным поставщиков услуг воздушного движения и навигации ЕС и Венгрии, на этих выходных загруженность воздушного пространства ЕС будет самой выскокой в 2019 году, что может вызвать задержки рейсов.

"WIZZ обращается к пассажирам с просьбой проверять расписание рейсов на сайтах аэропортов отправления, а также заблаговременно прибывать в аэропорты. Ситуация не подлежит влиянию авиакомпании, но Wizz Air будет делать все возможное, чтобы минимизировать любые задержки", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска, Кракова.

Как сообщало РБК-Украина, Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов до Львова. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.