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Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 22:58
Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Компанія в зимовому сезоні 2019/2020 років збільшить частоту польотів до Львова

Угорська лоукостер Wizz Air в зимовому сезоні 2019/2020 років збільшить частоту польотів до Львова за існуючими напрямками на десять рейсів в тиждень порівняно з минулою зимовою навігацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту Львів.

Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів. Зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

Також до п'яти рейсів на тиждень збільшиться частота польотів на маршруті Львів-Вроцлав, з двох до чотирьох - на лініях Львів-Гданськ і Львів-Берлін.

Зі Львова в Дортмунд в зимовому сезоні 2019/2020 років авіакомпанія буде літати три рази в тиждень, а не два, як роком раніше.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Києва в Лейпциг (Німеччина).

Раніше РБК-Україна писало, що угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - в Афіни і Салоніки. Маршрут Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, а рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня.

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