Wizz Air запустить 15 нових маршрутів із Польщі

Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рейси будуть запускатися з червня 2020 року

Wizz Air анонсував 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Як заявили в Wizz Air, відкриття нових рейсів і збільшення частот на існуючих маршрутах стане можливим завдяки базуванню у Польщі додаткових чотирьох літаків. Рейси будуть запускатися, починаючи з червня 2020 року.

Зокрема, угорський лоукостер буде виконувати перельоти з Варшави на Тенеріфе (Іспанія), в Болонью (Італія), Мадрид (Іспанія) і Турку (Фінляндія). З Кракова - у Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегія), Верону, Мілан-Мальпенса, Болонью (Італія), Барселону (Іспанія), Лондон-Гатвік (Великобританія). З Гданська - у Барі.

Нагадаємо, Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до Німеччини, Польщі, Угорщини і Словаччини. З 1 листопада лоу-кост полетить з Одеси до Вроцлава, з 2 листопада - у Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце, з 3 листопада - в Братиславу. Частота польотів по всіх маршрутах становитиме 2 рейси на тиждень.

Як повідомляло РБК-Україна, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.