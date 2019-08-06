Wizz Air восени відкриє 6 нових маршрутів з України

Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Wizz Air запускає шість нових рейсів до Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини

Угорська авіакомпанія Wizz Air восени запустить шість нових рейсів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини.

"З 1 листопада лоу-кост полетить з Одеси до Вроцлава, з 2 листопада - в Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце, з 3 листопада - в Братиславу. Частота польотів по всіх маршрутах становитиме 2 рейси на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові напрямки Wizz Air частково перетинаються з рейсами, які раніше анонсував Ryanair. Лоу-кост вже літає з Одеси до Кракова, а восени планує запустити рейси в Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань. Таким чином, авіакомпанії матимуть чотири загальних маршрути в Одесі.

Нагадаємо, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air у майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

РБК-Україна писало, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня у міжнародному аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".