WhatsApp заменил цифровой PIN-код на полноценный пароль: какие преимущества

Meta объявила о запуске новых функций безопасности для WhatsApp. Обновления направлены на защиту аккаунтов от сложных фишинговых атак, попыток похищения профилей и спам-звонков.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на WhatsApp.
На фоне роста количества кибератак разработчики мессенджера усилили аутентификацию и добавили инструменты распознавания подозрительной активности.
До сих пор двухшаговая проверка в WhatsApp полагалась на шестизначный цифровой PIN-код для защиты аккаунта от угона.
Теперь пользователи могут установить более длинный буквенно-цифровой пароль со специальными символами. Это значительно усложняет подбор доступа, даже если злоумышленники перехватят одноразовый код из SMS.
Пользователи получили возможность добавлять несколько паскеев в один аккаунт. Это решение удобно для тех, кто одновременно использует устройства на базе iOS и Android.
Технология Passkeys позволяет входить в профиль с помощью Face ID, сканера отпечатков пальцев или кода разблокировки экрана.
Поскольку данные хранятся локально на устройстве, такой способ авторизации практически полностью защищен от удаленных фишинговых атак .
По данным Meta, этим методом в приложении уже пользуется более миллиарда человек.
Для пользователей Android-версии добавлена функция информирования о входящих вызовах от абонентов, которых нет в списке контактов.
Во время разговора на экране отображаются следующие сведения:
Это поможет пользователю быстро сориентироваться и выявить потенциальных спамеров или мошенников.