WhatsApp замінив цифровий PIN-код на повноцінний пароль: які переваги

На тлі зростання кількості кібератак розробники месенджера посилили аутентифікацію та додали інструменти розпізнавання підозрілої активності.

Відмова від PIN-кодів на користь повноцінних паролів

Досі двокрокова перевірка в WhatsApp покладалася на шестизначний цифровий PIN-код для захисту акаунта від викрадення.

Тепер користувачі можуть встановити довший буквено-цифровий пароль із спеціальними символами. Це значно ускладнює підбір доступу, навіть якщо зловмисники перехоплять одноразовий код з SMS.

Підтримка кількох ключів доступу (Passkeys)

Користувачі отримали можливість додавати декілька паскеїв до одного акаунта. Це рішення зручне для тих, хто одночасно використовує пристрої на базі iOS й Android.

Технологія Passkeys дозволяє входити в профіль за допомогою Face ID, сканера відбитків пальців або коду розблокування екрана.

Оскільки ці дані зберігаються локально на пристрої, такий спосіб авторизації практично повністю захищений від віддалених фішингових атак.

За даними Meta, цим методом у застосунку вже користується понад мільярд людей.

Мільярд користувачів на паскеях: WhatsApp впровадив нові заходи безпеки (скриншот: WhatsApp)

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Додатковий контекст під час дзвінків із невідомих номерів

Для користувачів Android-версії додано функцію інформування про вхідні виклики від абонентів, яких немає в списку контактів.

Під час дзвінка на екрані відображатимуться такі деталі:

Країна реєстрації номера.

Наявність спільних груп із додзвонювачем.

Це допоможе користувачу швидко зорієнтуватися та вчасно виявити потенційних спамерів або шахраїв.