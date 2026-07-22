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Ваш аккаунт в Instagram могут заблокировать без объяснений: у Meta новый скандал

14:17 22.07.2026 Ср
3 мин
Способ защититься есть
aimg Ольга Завада
Ваш аккаунт в Instagram могут заблокировать без объяснений: у Meta новый скандал (фото: Pexels)
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Meta столкнулась с новой волной критики из-за блокировки аккаунтов без объяснения причин. Пользователи теряют доступ к профилям даже после апелляции. В странах ЕС для таких случаев уже действует отдельный механизм обжалования.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Системные блокировки и критика модерации

Журналисты задокументировали случаи блокирования коммерческих и образовательных аккаунтов в Facebook и Instagram.

Среди них - страница по преподаванию английского языка с почти миллионом подписчиков, заблокированная из-за якобы нарушений правил мошенничества, а также аккаунт проекта JuneteenthNY из более 500 000 подписчиков.

Интересно, что Meta не указала на конкретный пост, нарушивший правила, а апелляции были отклонены без возможности дальнейшего просмотра.

Ситуация контрастирует с официальной позицией техногиганта. В марте компания объявила о переходе на более мощные ИИ системы для модерации контента, заверив, что решающее слово при рассмотрении апелляций будет оставаться за людьми.

Со всем тем, привлеченный Наблюдательный совет Meta в своем заключении от 4 июня указал на системные проблемы с прозрачностью и последовательностью действий платформы.

Также была критически оценена платная программа Meta Verified, которая обещает круглосуточную поддержку, но не предоставляет действенных инструментов для восстановления доступа при блокировке.

К слову, рекомендации Совета необязательны для выполнения, поэтому компания Цукерберга может их игнорировать.

Читайте больше: Военный ИИ оказался в гаджетах Meta: след ведет в Пентагон

Опыт регулирования в ЕС

Проблема произвольного ограничения доступа актуальна и для европейского рынка.

Согласно годовому отчету Координатора цифровых услуг Федерального сетевого агентства Германии за 2025 год, из более 2 000 полученных жалоб наиболее распространены были именно претензии по ограничению аккаунтов и сервисов без надлежащего обоснования.

На основании этого ведомство приступило к 26 национальным административным производствам.

Законодательство Европейского Союза предлагает четкий правовой алгоритм действий при блокировании:

Статья 21 Акта о цифровых услугах (DSA): если внутренняя апелляция в Meta не дала результатов, пользователь в рамках ЕС имеет право обратиться в сертифицированный орган внесудебного разрешения споров.

Сертифицированные органы: в Германии такими институтами являются User Rights GmbH в Берлине и Platform Control. Подобные органы действуют и в других странах-членах ЕС.

Финансовые условия и статус: расходы на рассмотрение обычно возлагаются на платформу, а пользователь платит лишь незначительный сбор.

Платформа обязана сотрудничать с профильными органами, однако их решения не являются обязательными для выполнения для компании. Право обращения в суд остается за пользователем.

Эксперты по цифровому праву советуют заблаговременно уменьшать риски: регулярно загружать архив своих данных и сохранять критически важные деловые контакты вне одной социальной сети.

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