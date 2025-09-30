ua en ru
WhatsApp выпустил обновление, которое сделает ваши чаты удобнее и ярче

Вторник 30 сентября 2025 15:50
WhatsApp выпустил обновление, которое сделает ваши чаты удобнее и ярче WhatsApp упростил обмен фото и документов и добавил AI-фоны для звонков (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp представил несколько обновлений для пользователей iOS и Android, которые сделают обмен воспоминаниями в приложении проще и помогут быстрее находить нужные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

Живые фотографии и фото с движением

Скоро в WhatsApp можно будет отправлять Live Photos (iOS) и Motion Photos (Android). Эти снимки показывают движение, что-то вроде короткого GIF или видео, и позволяют лучше передать момент, чем обычная фотография или быстрый видеоклип.

Сканирование документов на Android

Пользователи Android получат функцию сканирования документов прямо в приложении: можно сканировать, обрезать, отправлять и сохранять документы без сторонних приложений.

Пользователи iPhone уже имеют эту возможность: в чате нажмите "+", выберите "Документ" и затем "Сканировать документ".

Легкий поиск групп

Сколько раз вы терялись среди странно названных групповых чатов? WhatsApp добавил новый инструмент поиска: если искать участников группы, приложение покажет все общие чаты с этими людьми. Это особенно полезно для чатов с забавными или запутанными названиями.

Новые AI-функции от Meta

Chat Themes: бот помогает создавать уникальные темы для чатов.

AI-фоны для видеозвонков: во время индивидуальных или групповых звонков можно выбирать уникальный фон - любимые места или что-то полностью новое. Те же фоны можно использовать в фото и видео внутри приложения.

Хотя обновление не революционное, оно обещает быть интересным и удобным. Meta пока не раскрыла точные сроки запуска всех функций, включая поддержку Live и Motion Photos.

WhatsApp выпустил обновление, которое сделает ваши чаты удобнее и ярчеНовые AI-функции (фото: Meta)

Вас может заинтересовать:

WhatsApp Искусственный интеллект Приложение
Новости
