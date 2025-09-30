ua en ru
WhatsApp випустив оновлення, яке зробить ваші чати зручнішими та яскравішими

Вівторок 30 вересня 2025 15:50
WhatsApp випустив оновлення, яке зробить ваші чати зручнішими та яскравішими WhatsApp спростив обмін фото та документів і додав AI-фони для дзвінків (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

WhatsApp представив кілька оновлень для користувачів iOS і Android, які зроблять обмін спогадами в додатку простішим і допоможуть швидше знаходити потрібні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar.

Живі фотографії та фото з рухом

Скоро у WhatsApp можна буде надсилати Live Photos (iOS) і Motion Photos (Android). Ці знімки показують рух, щось на кшталт короткого GIF або відео, і дають змогу краще передати момент, ніж звичайна фотографія або швидкий відеокліп.

Сканування документів на Android

Користувачі Android отримають функцію сканування документів прямо в застосунку: можна сканувати, обрізати, надсилати та зберігати документи без сторонніх додатків.

Користувачі iPhone вже мають цю можливість: у чаті натисніть "+", виберіть "Документ" і потім "Сканувати документ".

Легкий пошук груп

Скільки разів ви губилися серед дивно названих групових чатів? WhatsApp додав новий інструмент пошуку: якщо шукати учасників групи, додаток покаже всі спільні чати з цими людьми. Це особливо корисно для чатів із кумедними або заплутаними назвами.

Нові AI-функції від Meta

Chat Themes: бот допомагає створювати унікальні теми для чатів.

AI-фони для відеодзвінків: під час індивідуальних або групових дзвінків можна обирати унікальне тло - улюблені місця або щось повністю нове. Ті самі фони можна використовувати у фото та відео всередині додатка.

Хоча оновлення не революційне, воно обіцяє бути цікавим і зручним. Meta поки не розкрила точні терміни запуску всіх функцій, включно з підтримкою Live і Motion Photos.

WhatsApp випустив оновлення, яке зробить ваші чати зручнішими та яскравішимиНові AI-функції (фото: Meta)

