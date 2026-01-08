В WhatsApp добавили три полезные функции, которые упростят переписку

WhatsApp объявил о первых новинках года, которые коснутся групповых чатов. Компания запускает сразу три новые функции, призванные сделать общение в группах удобнее и ярче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог WhatsApp.
Теги участников
Теперь в групповых чатах можно назначать себе тег, который отражает роль участника в каждой конкретной группе. Например, в одной группе пользователь может отображаться как "Папа Анны", а в другой - как "Вратарь".
Текстовые стикеры
Любое слово можно превратить в стикер через поиск стикеров. Новые наклейки можно сразу добавлять в собственные наборы, без необходимости сначала отправлять их в чат.
Напоминания о событиях
При создании события в группе можно задавать индивидуальные напоминания для участников. Это помогает всем вовремя подключиться к звонку или прийти на встречу, в зависимости от типа события.
Особенности релиза
Пока неясно, какая версия WhatsApp для iOS необходима для работы новых функций. Несмотря на то, что "Теги участников" анонсированы только сегодня, в заметках к выпуску приложения, опубликованных несколько недель назад, она упоминается. По словам экспертов, для WhatsApp это обычная практика - запуск и объявление функций могут происходить в разное время.
