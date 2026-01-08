У WhatsApp додали три корисні функції, які спростять листування

Що нового в групових чатах WhatsApp

Теги учасників

Тепер у групових чатах можна призначати собі тег, який відображає роль учасника в кожній конкретній групі. Наприклад, в одній групі користувач може відображатися як "Тато Анни", а в іншій - як "Воротар".

Текстові стікери

Будь-яке слово можна перетворити на стікер через пошук стікерів. Нові наліпки можна одразу додавати у власні набори, без необхідності спочатку надсилати їх у чат.

Нагадування про події

Під час створення події в групі можна задавати індивідуальні нагадування для учасників. Це допомагає всім вчасно підключитися до дзвінка або прийти на зустріч, залежно від типу події.

Особливості релізу

Поки неясно, яка версія WhatsApp для iOS необхідна для роботи нових функцій. Незважаючи на те, що "Теги учасників" анонсовані тільки сьогодні, у нотатках до випуску додатка, опублікованих кілька тижнів тому, вона згадується. За словами експертів, для WhatsApp це звичайна практика - запуск і оголошення функцій можуть відбуватися в різний час.

WhatsApp додає теги користувачів, текстові стікери та нагадування про події (фото: WhatsApp Blog)