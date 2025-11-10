WhatsApp запускает новый режим защиты пользователей: что изменится

WhatsApp в ближайшее время предложит пользователям, чьи аккаунты могут быть целью целенаправленных хакерских атак, включить дополнительные меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Что известно

В свежей бета-версии приложения для TestFlight появилась новая опция Strict account settings ("Жесткие настройки аккаунта"), которую можно активировать в разделе "Конфиденциальность", "Дополнительно". Она предназначена для тех, кто считает, что может стать объектом кибератаки.

"Чтобы защитить ваш аккаунт, некоторые настройки будут заблокированы. Большинству пользователей такой уровень защиты не требуется. Он может снизить качество обмена сообщениями и голосовых звонков", - говорится в описании функции.

Что меняется при активации режима

После включения "жестких настроек" автоматически применяются следующие меры:

блокировка медиафайлов и вложений от неизвестных отправителей

ограничение круга людей, которые могут писать или звонить пользователю

блокировка ряда пользовательских настроек - отключить режим можно в любой момент

снижение качества звонков для повышения безопасности.

Кроме того, WABetaInfo уточняет, что будут также автоматически включены и другие настройки:

отключение звонков от неизвестных номеров

запрет автоматического добавления в группы не из списка контактов

отключение предпросмотра ссылок

уведомления об изменении кода шифрования

обязательная двухэтапная аутентификация

ограничение отображения личной информации для неизвестных контактов и др.

Когда функция станет доступна

Все перечисленные параметры уже присутствуют в WhatsApp, однако сейчас их можно включать только вручную. Новый режим позволит активировать полный пакет усиленной защиты одним действием.

Сроков официального релиза функции пока нет - она находится на этапе тестирования.