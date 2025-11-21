WhatsApp вернул функцию из первых версий, которую любили пользователи: как она работает
Пользователям WhatsApp стоит приготовиться к возвращению "старой школы". Компания анонсировала, что одна из первых функций мессенджера возвращается в обновленном виде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал BetaNews.
Какую функцию добавили в приложение снова
Речь идет о функции "О себе" - простом текстовом поле, в котором можно делиться информацией о себе, своем статусе или любой другой заметкой. По сути, она напоминает функцию "Заметки" в Instagram, только с более гибкими возможностями.
"Для тех, кто пользовался WhatsApp с самого начала, вы помните, что "О себе" была нашей первой функцией. Еще до того, как мы сделали приватные и безопасные сообщения по всему миру, мы придумали простой способ быстро делиться событиями из вашей жизни. Сегодня мы возвращаем и улучшаем "О себе", делая ее более заметной, актуальной и удобной", - отмечает компания.
Функция позволяет быстро сообщить другим пользователям, чем вы заняты или о чем хотите поговорить, используя короткую фразу или даже эмодзи.
WhatsApp оживил старую функцию, которую пользователи помнят с самого начала (фото: WhatsApp)
Новые возможности функции "О себе"
Помимо обычного текста, опция получит ряд улучшений:
- Функция станет виднее: ее можно будет увидеть в начале индивидуальных чатов и на вашем профиле
- Можно отвечать прямо на чужой раздел "О себе", нажав на него в чате
- Сообщения "О себе" будут исчезать через сутки, но можно выбрать более короткий или более длительный срок отображения через настройки
- Пользователь сможет контролировать круг аудитории: доступ будет ограничен только контактами или настроен шире через параметры приватности.
На данный момент функция уже начинает появляться у пользователей, и, поскольку WhatsApp не уточняет региональные ограничения, можно предположить, что обновление распространяется по всему миру. Если функция пока не появилась в вашем аккаунте, ждать осталось недолго.
