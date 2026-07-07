ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинская F-Drones показала работу первого полностью автономного перехватчика дронов (видео)

16:07 07.07.2026 Вт
2 мин
Какова роль оператора и как далеко может залететь новый перехватчик?
aimg Лев Шевченко
Украинская F-Drones показала работу первого полностью автономного перехватчика дронов (видео) Фото: перехватчик дронов LITAVR (фото F-Drones)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Украине был разработан первый в мире полностью автономный дрон-перехватчик коптерного типа LITAVR. Комплекс может самостоятельно взлетать, догонять и уничтожать воздушные цели без участия пилота во время полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании-разработчика F-Drones и видеоотчет по полевым испытаниям.

Как работает автономная система перехвата

Украинская F-Drones создала собственный комплекс противовоздушной обороны, объединяющий беспилотник LITAVR и специализированное программное обеспечение 3D LARAG. Этот софт позволяет отслеживать весь процесс ликвидации вражеского объекта в режиме реального времени с помощью 2D- и 3D-визуализации.

Для старта работы в системе нужны только координаты цели. Они могут поступать из любого типа радара через мультипротокольный интерфейс, также являющийся собственной разработкой F-Drones.

После получения координат дрон действует по следующему алгоритму:

  • автономно взлетает и выходит на нужную траекторию;
  • самостоятельно догоняет воздушную угрозу;
  • осуществляет автоматический захват объекта;
  • за несколько сотен метров до цели замедляется и сопровождает ее, ожидая финальную команду.

Роль человека и управление из любой точки мира

Несмотря на полную автономность полета, комплекс работает по принципу безопасности human-in-the-loop – то есть окончательное решение об уничтожении всегда остается за человеком. Роль оператора сведена только к двум кликам: нажать кнопку Start для взлета и команду Intercept для подтверждения поражения.

Следить за миссией и приказать на уничтожение можно с любой точки планеты. Для этого используется дистанционная система управления от F-Drones, которая уже долго успешно помогает Силам обороны Украины на фронте.

Технические характеристики и планы

Новый украинский беспилотник-перехватчик имеет следующие параметры:

  • максимальная дальность действия – до 65 км;
  • потолок высоты полета – более 9 км.

Разработчики отметили, что в ближайшее время планируется провести боевые испытания этой технологии и начать ее интеграцию в подразделения украинской армии.

Напомним, украинские оборонные компании все чаще внедряют элементы искусственного интеллекта и машинного зрения в беспилотные платформы. Это позволяет создавать эффективно обходить вражескую РЭБ. Также украинские военные впервые сбили российский дрон "Молния" с ИИ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни