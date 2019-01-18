WBC призначив претендентів на бій з Гвоздиком

Фото: Олександр Гвоздик (toprank.com)

Поєдинок відбудеться в суботу, 19 січня

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) дізнався свого потенційного суперника для обов'язкового захисту титулу. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Всесвітня боксерська рада призначила переможця запланованого на 19 січня поєдинку між шведом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО) і американцем Маркусом Брауном (22-0, 16 КО) обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу. Боксери зустрінуться в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик став чемпіоном світу в грудні 2018 року, нокаутувавши в 11 раунді канадця Адоніса Стівенсона. Захист титулу українець ще не проводив.

Зараз в профібоксі ще три українця володіють чемпіонськими титулами: Артем Далакян (до 50,8 кг - WBA), Василь Ломаченко (до 61,2 кг - WBО) і Олександр Усик (до 90,7 кг - WBC, WBA, WBO, IBF) .