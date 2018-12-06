Тренера Гвоздика введуть в Міжнародний зал боксерської слави

Фото: Тедді Атлас і Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Офіційна церемонія пройде в червні 2019 року

Тренер чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика (16-0, 12 КО) Тедді Атлас буде введений в Міжнародний зал боксерської слави. Про це повідомляє Boxing Scene.

Протягом своєї кар'єри тренера Атлас працював з такими боксерами як Майкл Мурер, Баррі Мак-Гіга, Олександр Повєткін, Тімоті Бредлі і Олександр Гвоздик.

Як спортивний коментатор Атлас працював на Олімпійських іграх в Сіднеї-2000, Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016. Зараз американець працює на телеканалі ESPN.

У 2019 рік у Зал також будуть введені колишні боксери Дональд Каррі, Джуліан Джексон, Бадді Мак-Герт, Тоні Демарк, промоутер Дон Елбаум, рефері Гай Жютра, публіцист Лі Самуельс, телеексперт і тренер Тедді Атлас.

Церемонія введення в Зал відбудеться з 6 по 9 червня наступного року в Канастоті, що в передмісті Нью-Йорка.