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WBC назначил претендентов на бой с Гвоздиком

Новости » Спорт    18.01.2019 - 14:04
WBC назначил претендентов на бой с Гвоздиком
Фото: Александр Гвоздик (toprank.com)

Поединок состоится в субботу, 19 января

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) узнал своего потенциального соперника для обязательной защиты титула. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Всемирный боксерский совет назначил победителя запланированного на 19 января поединка между шведом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО) и американцем Маркусом Брауном (22-0, 16 КО) обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Напомним, Александр Гвоздик стал чемпионом мира в декабре 2018 года, нокаутировав в 11 раунде канадца Адониса Стивенсона. Защиту титула украинец еще не проводил.

Сейчас в профибоксе еще три украинца владеют чемпионскими титулами: Артем Далакян (до 50,8 кг - WBA), Василий Ломаченко (до 61,2 кг - WBО) и Александр Усик (до 90,7 кг - WBC, WBA, WBO, IBF).

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Новости Украины бойАлександр ГвоздикБокс
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