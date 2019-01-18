WBC назначил претендентов на бой с Гвоздиком

Фото: Александр Гвоздик (toprank.com)

Поединок состоится в субботу, 19 января

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) узнал своего потенциального соперника для обязательной защиты титула. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Всемирный боксерский совет назначил победителя запланированного на 19 января поединка между шведом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО) и американцем Маркусом Брауном (22-0, 16 КО) обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Напомним, Александр Гвоздик стал чемпионом мира в декабре 2018 года, нокаутировав в 11 раунде канадца Адониса Стивенсона. Защиту титула украинец еще не проводил.

Сейчас в профибоксе еще три украинца владеют чемпионскими титулами: Артем Далакян (до 50,8 кг - WBA), Василий Ломаченко (до 61,2 кг - WBО) и Александр Усик (до 90,7 кг - WBC, WBA, WBO, IBF).