Гвоздик нокаутував Стівенсона і завоював титул чемпіона світу WBC

Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Україна отримала четвертого чемпіона світу в професійному боксі

Олександр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі у своєму першому чемпіонському бою. Український боксер в 11 раунді нокаутував канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО), відібравши у нього титул.

Таким чином, Гвоздик слідом за Василем Ломаченко, Олександром Усиком і Артемом Далакяном став четвертим чемпіоном світу серед українських боксерів-професіоналів.

Загалом Гвоздик став 12 в українській історії чемпіоном світу з боксу серед професіоналів. Раніше чемпіонськими поясами основних версій володіли Віталій Кличко, Володимир Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, Юрій Нужненко, В'ячеслав Сенченко і Віктор Постол.