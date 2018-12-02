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Гвоздик нокаутував Стівенсона і завоював титул чемпіона світу WBC

Новини » Спорт    02.12.2018 - 03:59
Гвоздик нокаутував Стівенсона і завоював титул чемпіона світу WBC
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Україна отримала четвертого чемпіона світу в професійному боксі

Олександр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі у своєму першому чемпіонському бою. Український боксер в 11 раунді нокаутував канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО), відібравши у нього титул.

Таким чином, Гвоздик слідом за Василем Ломаченко, Олександром Усиком і Артемом Далакяном став четвертим чемпіоном світу серед українських боксерів-професіоналів.

Загалом Гвоздик став 12 в українській історії чемпіоном світу з боксу серед професіоналів. Раніше чемпіонськими поясами основних версій володіли Віталій Кличко, Володимир Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, Юрій Нужненко, В'ячеслав Сенченко і Віктор Постол. 

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