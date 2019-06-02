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Росію знову можуть відсторонити від Олімпіади, - Times

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 09:19
Росію знову можуть відсторонити від Олімпіади, - Times
Ілюстративне фото (twitter.com/jorientermors)

У новому допінговому скандалі можливо замішана Федерація легкої атлетики РФ

Російську Федерацію знову можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх через новий допінговий скандал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Sunday Times.

Повідомляється, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади 2020 року, яка пройде в Токіо, у зв'язку з ситуацією навколо звинувачень стрибуна у висоту Данила Лисенко в дачі неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів. Крім того, повідомляється, що він надав підроблені документи, згідно з якими пропустив тести через хворобу.

Джерела Times повідомили, що в документах Лисенка було вказано вигадану адресу клініки. Також під підозру потрапили представники Федерації легкої атлетики Росії, які могли навмисно замаскувати допінгові порушення Лисенка, щоб уникнути перевірок. Якщо звинувачення будуть доведені, російських спортсменів знову відсторонять від Олімпіади.

Нагадаємо, в березні Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) продовжила рішення відсторонити російських спортсменів від участі у змаганнях.

Зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет вимагає від Росії повернення 24 медалей через те, що її спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років.

 

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